“İngiltere, Kıbrıs siyasetini gözden geçirmeli”

Londra’da, İngiliz parlamenterlerle bir araya gelen ve Oxford Üniversitesi’nde konferans veren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs siyasetini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterler ve İngiltere Kıbrıs Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.

Westminster’de Millbank House’da yer alan yuvarlak masa toplantısında, İngiliz parlamenterler ile Kıbrıs Türk toplumu mensuplarına, Kıbrıs’taki tarihi ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlattı, iki devletli çözüm siyaseti hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının, milli mücadele döneminden beridir her aşmada yanında ve destekçisi olduğunu belirtti, iki devletli çözüme de tam destek verdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın, iki devletin her alanda iş birliğini geliştirebileceğini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atabileceğini anlatarak, İngiltere’nin de bu çerçevede Kıbrıs siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin direkt uçuşlara yeni havalimanı ile hazır olduğunu, bu konuda İngiltere ile iş birliği yapılabileceğini anlattı.

Direkt uçuşların, direkt ticaretin, uluslararası spor faaliyetlerinin engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, İngiliz vatandaşlarının KKTC’de yaşadığını, ziyaret ettiğini, ticaret yaptığına işaret etti, bu nedenle İngiltere’nin, İngiliz hükümetinin Kıbrıs siyasetini gerçeklere göre yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları süresince Westminster'da, parlamentoda, İngiliz parlamenter ve İngiltere'nin önde gelen medya temsilcileriyle de ara ara bir araya geldi.

Parlamento'da Muhafazakar Parti’den milletvekilleri Giles Watling ve David Jones ile görüşen Tatar, BBC, Daily Express, GB News, Daily Mail ve The Sun temsilcileriyle de bir araya geldi.

Tatar, Londra temasları kapsamında İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Kıbrıs kökenli Baroness Meral Hüseyin Ece ile de görüştü, İngiltere’de, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının anlatılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Tatar, Oxford Üniversitesi’de “Kıbrıs’ın geleceği” konulu konferans verdi.

Osmanlı devletinin Kıbrıs adasında uzun yıllar hüküm sürdüğünü ve Türk halkının burada uzun yıllar yaşadığını kaydeden Tatar, adanın İngiltere’ye kiralanmasının ardından bir kısım Türkün Anadolu’ya döndüğünü, adada Türk nüfusunun azaldığını belirtti.

İngiltere’nin adadan çıkarken, Osmanlı devletine yani Türkiye’ye geri vermesi gerekirken Rum ve Yunan ikilisine bıraktığını kaydeden Tatar, adada kalan Türklerin adadaki Türk varlığını koruduğunu ve pes etmeden saldırılara rağmen toprağı koruduğunu söyledi.