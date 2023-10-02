İngiltere “BM çerçevesinde bir çözüm istiyoruz”

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kıbrıs sorununa, müzakereler aracılığıyla BM çerçevesinde bir çözüm bulunmasını istediklerini açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Muhafazakar Parti kongresi çerçevesinde gerçekleştirilen bir resepsiyonda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin, “Kıbrıs sorununa müzakereler aracılığıyla, BM çerçevesinde bir çözüm bulunduğunu görmeyi istediğini” söyledi.

Habere göre, “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” tarafından verilen resepsiyonda konuşan Cleverly, “yakın geçmişte Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette bu tip bir çözümü gündeme getirdiğini” belirtirken Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması için yoğun çaba sarf etmeye devam edeceklerini” de ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’tan övgüyle bahseden ve ciddi işlere imza attıklarını ifade eden Cleverly, bu işlerden birinin ise, İngiltere vatandaşlarının Sudan’dan tahliye edilmesi konusu olduğunu vurguladı.

Cleverly, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılara, İngiltere’ye yaptıkları katkılar ve özellikle Sudan’daki vatandaşların tasfiyesine koydukları katkılardan ötürü teşekkürlerini” de dile getirdi.

Haberde, “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” grubunun onursal başkanı Kuzey Londra Milletvekili Teresa Viliers da etkinlikte bir konuşma yaparak, “Kıbrıslıların İngiltere’ye olan katkıları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümüne” değindiği belirtildi.

Viliers ayrıca, “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm arzusunun sürdürülmesi gerektiğini” de vurguladı.

