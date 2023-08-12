“İki devletli çözüm, Rusya'nın çıkarına”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Danışmanı Profesör Hüseyin Işıksal “iki devletli çözüm” tezinin Rusya'nın çıkarına olduğunu söyledi ve ekledi: “Federal çözüm modeliyle Ada AB ve NATO'ya girecek. Bu senaryo Rusya için kâbus olacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Uluslararası İlişkiler & Diplomasi Özel Danışmanı Profesör Dr. Hüseyin Işıksal “iki devletli çözüm” tezinin Rusya'nın çıkarına olduğunu söyledi. Federasyona dayalı çözüm modelinin Ada'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesiyle sonuçlanacağını belirten Işıksal, bu senaryonun Rusya için kâbus olacağını vurguladı.

Rusya'nın Kıbrıs’ın kuzeyinde ofis açma kararıyla ilgili Aydınlık'a değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Batı kampında yer aldığını ve ortaya koydukları federasyona dayalı çözüm modelinin Ada'nın bir bütün olarak Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesiyle sonuçlanacağını belirten Işıksal, bu senaryonun Rusya Federasyonu için kâbus olacağını söyledi.

İki devletli çözümün ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile ilişkileri geliştirmenin Rusya Federasyonu’nun da çıkarlarına olduğunu vurgulayan Işıksal, şöyle konuştu:

“Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle Rusya Federasyonu'na karşı çok ciddi bir kamplaşma oldu. Batı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya karşı çok sert tedbirler almaya başladılar. Kıbrıs Cumhuriyeti de bir Avrupa Birliği üyesi olarak bu kampta yer aldı. Bunun karşılığı olarak da Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin isteklerini tam anlamıyla yerine getirdiler. Rusya'ya karşı açık bir cephe oluşturuldu ve çok sert tedbirler alındı. Öte yandan Rusya'nın hem küresel hem de bölgesel çıkarları göz önünde bulundurulduğunda Kıbrıs Adası'nın bir bütün olarak AB ve sonrasında NATO üyesi olması, kesinlikle Rusya için çok büyük bir kâbus olur. Kendi çıkarlarına çok büyük zarar verir. Dolayısıyla hem Rumların istediği çözüm modelinin tamamıyla Rus çıkarlarının aleyhine olması, hem de Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler, aslında Rusya Federasyonu'nun KKTC'ye karşı bir açılım yapmasının kendi çıkarları doğrultusunda olduğunu gösteriyor.”

