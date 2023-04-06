"İhalesiz akaryakıt alımında yapılan 150 milyon TL'lik ödemenin açıklığa kavuşturulması gerek"

CTP Milletvekili Barçın, ihalesiz akaryakıt konusunda yapılan 150 milyon TL'lik ödemenin açıklığa kavuşturulması, bu konuda kimin suçu varsa bulunması ve cezalandırılması gerektiğini belirterek, Savcılık başta olmak üzere herkesi göreve davet etti

Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Tasarısı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda, konuşmacının Meclis İç Tüzüğü'ne aykırı davrandığı başlayan tartışma üzerine saat 14.30'da oturuma ara verdi.



Barçın



Aradan önce yapılan konuşmalar sırasında söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, ülkesine ve kurumlarına sahip çıkan El-Sen ve Kıb-Tek çalışanlarını canı gönülden selamladıklarını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın Başbakanın eleştirilerine sesini çıkarmazken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın neden cevap verdiğini soran Barçın, Arıklı’nya, ihalesiz alımların önünü açtı eleştirisinde bulundu.

Halkın önünde tüm ihalesiz alımların hesabının sorulacağını söyleyen Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in Meclise gelmemesini ve sorulara cevap vermemesini eleştirdi.

Geçmişte yapılan ihalesiz akaryakıt alımlardan örnekler veren ve bu konudaki Sayıştay raporlarını okuyan Barçın, hem “ihale Mafyası var” eleştirisi yapıp, hem de ihalesiz alımlar yapıldığına işaret ederek, Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

Sayıştayın raporlarını sonuna kadar ilerleteceklerini ve bu ihalesiz alımlarda adı geçen herkesin yargılanacağını söyleyen Devrim Barçın, ihalesiz akaryakıt alımlarında ülkenin ne kadar zarara uğratıldığını rakamlarla dile getirdi.

“Benim emeklim cebindeki parayla nasıl geçineceğini düşünürken, ihale mafyası var diyenlerin devleti nasıl zarara uğrattığı ortadadır” dedi.

Barçın, ihalesiz akaryakıt konusunda yapılan 150 milyon TL'lik ödemenin açıklığa kavuşturulması, bu konuda kimin suçu varsa bulunması ve cezalandırılması gerektiğini belirterek, Savcılık başta olmak üzere herkesi göreve davet etti.



Arıklı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Devrim Barçın’a cevaben yaptığı konuşmada, Kıb-Tek’teki yolsuzlukların yıllardır süre geldiğine işaret ederek, 2006 yılında CTP hükümeti döneminde ihaleye çıkılan 18 araç için 36 bin Euro ödendiğini belirtti.

Kıb-Tek’te 2018 yılında yaşanan başka bir olayı aktaran ve Kıb-Tek’in eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Akim’in yolsuzluk olduğuna dair bir konuşmasını okuyan Arıklı, diğer konuları ise yeri geldikçe cevaplayacaklarını söyledi.



Birinci



CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de, bu ülkede CTP’nin hiçbir zaman ne yanlışı, ne de hırsızlığı savunmadığını belirterek, Sayıştay raporlarının Cumhuriyet Meclis’ine geldiğini, bunların irdeleneceğini ve suçluların cezalandırılacağını söyledi.

Devletin, Kıb-Tek’in ne kadar zarara uğratıldığının ortada olduğunu ifade eden Birinci, birilerinin rant sağlaması adına ihalenin by-pass edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ülke yanarken Meclis’in olağanüstü toplanmasını eleştiren Birinci, önümüzde zaman varken konun aceleye getirilmesini ve Kıb-Tek’in bir şirkete peşkeş çekilmesini kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Santrallerde kullanılan akaryakıtın temini ve taşımacılığında kurumun 150 milyon TL zarara uğratıldığını söyleyen Birinci, ülkeye getirilen kalitesiz akaryakıtla toplum sağlığının da tehlikeye atıldığını anlattı.

Birinci, ihalesiz akaryakıt alımları konusuna da değinerek, ihalesiz alınan yakıtların verdiği zarar, buna bağlı olarak santrallerin bozulması ve Güney Kıbrıs'tab alınan elektriğe ödenen para düşünüldüğünde ülkenin uğratıldığı zararın 205 Milyon TL’yi bulduğunu söyledi.

Yapılmak istenenin Kamu İhale Yasası’nın değiştirilerek, adrese teslim uygulamalarla kurumun daha da zarara uğratılacağını kaydeden Birinci, İhale Komisyonu’nun ekarte edildikten sonra denetimin de ortadan kalkacağını savundu.

“Rumculukla” suçlanan CTP ve CTP’li milletvekillerinin ortaya koyduklarının belgelerle kanıtlanmış olduğuna işaret eden Birinci, “Geçmişte ünite yatırımları gerçekleştirilmiş olsaydı bugün ülkenin AKSA’ya ihtiyacı olmayacaktı” dedi.

Birinci “İnşallah bir süre sonra sağlık sistemini de başkalarına devretmeyiz. Bir devlet kurumlarını şirketlere devretmez, yatırım yapıp elinde tutar. Süremiz var, yatırım yapılabilir. Neden hemen AKSA’ya veriyoruz” dedi.

CTP’nin Kamu İhale Yasası’nın ele alındığı komitede sunduğu raporu okuyan Birinci, devletin neden zarara uğratılmak istendiğinin halka açıklanması gerektiğini söyledi.

Birinci, “AKSA’ya zaman kazandırmak için mi Meclis Olağanüstü toplandı” diye sorarak, Başbakan Ünal Üstel’in başka şirketlerin de ihaleye başvurabileceği söylemleriyle halkın kandırılmak istediğini ileri sürerek, bunlara artık kimsenin inanmayacağını kaydetti.

Birinci, hükümete bir an önce ülkenin gerçeklerini göz önünde bulundurarak, halkın, emekçi ve çalışanların ihtiyaçları konusunda gereğini yapması ve olağanüstü hal var gibi getirilen yasanın geri çekmesi gerektiğini belirtti.



Candan



Söz alan CTP Milletvekili Armağan Canadan'ın konuşmasını yapmak üzere geldiği kürsüde eski başbakan ve CTP Milletvekillerinden Ferdi Sabit Soyer’in 2010'da AKSA ile yaşanan süreçlere ilişkin açıklamasının ses kaydını dinletmeye başlaması, tartışmalara neden oldu.

İç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle olaya itiraz edilmesi üzerine, oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, konun değerlendirilmesi amacıyla oturuma 10 dakika ara verdi.

