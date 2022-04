"Halk sokakta her dakika ezilirken, kim bakan olacak kavgası yaşandı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın sokakta her dakika ezildiğini fakat hükümetin bu sırada kim bakan olacak kavgasına devam ettiğini vurguladı. “Birtakım koltuklarda oturabilirsiniz ama hiçbir işleviniz de olmaz” diyen Tufan Erhürman, hükümetin, toplumun güvenini de kaybettiğini vurguladı

Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu hükümetin 5 yıllık görev süresini tamamlayamayacağının çok net olarak görüldüğünü de vurguladı.



ERHÜRMAN: HALK YAŞANANLARA ANLAM VEREMİYOR”

Herkesin biraz daha açık olma çabası göstermesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, halkın yaşananlara anlam veremediğini belirtti. Halkın birçok dertle uğraştığının altını çizen Erhürman, “Halk birçok sorunla boğuşurken, hükümet ne yapıyor? Halk bu soruyu soruyor. ‘Ne yapmaya çalışıyorlar?’ sorusunun halkta bir cevabı yok” dedi. Yaşananların normal olmadığını ifade eden Erhürman, bir bakanı görevden almak için kabinenin istifa ettiğini ve ardından da sadece bir bakanın değiştiğini dile getirdi. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, ‘Ersin Tatar, Sunat Atun’u görevden alabilseydi, bütün bunlar yaşanmayacaktı’ sözlerini hatırlatan Erhürman, “Alamadı ne demektir? Halkın kafasında, Türkiye’nin müdahale ettiği ve Sunat Atun görevden alınamadı algısı oluştu. UBP önünde eylemde dik dur lafı kullanılması, kime karşı dik duracaksın sorusunu akla getirdi” dedi.



“BİRTAKIM KOLTUKLARDA OTURABİLİRSİNİZ AMA HİÇBİR İŞLEVİNİZ DE OLMAZ”

Söz konusu duruma bir an önce açıklık getirilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Türkiye’nin müdahalesi değildir diyecekseniz, ne olduğunu da açıklayacaksınız. Şu anda halk bütün bu yaşananı Türkiye’nin müdahalesi yönünde anlamlandırıyor kafasında. Bunlar neden yaşandı? Bu saatten sonra ne olacağına dair kimsenin öngörüsü olamaz” diye konuştu. Olayların dürüstçe kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydeden Erhürman, bu krizin ortasında yapılanlarla, bu ülkenin yönetilebilir olmaktan çıktığını belirtti. “Birtakım koltuklarda oturabilirsiniz ama hiçbir işleviniz de olmaz” diyen Erhürman, hükümetin, toplumun güvenini de kaybettiğini vurguladı. 2 ay önce kurulan hükümetin meclis başkanını 5’inci turda, cep telefonlarıyla fotoğraf çekilmesi usulüyle seçtiğini hatırlatan Erhürman, “UBP PM’den, dışarıdan bakan atanmayacağına dair karar çıkartıldı, 10 gün sonra baktık Oğuzhan Hasipoğlu istifa etti, kimse buna da inanmadı. O gitti, Tahsin Bey geldi” dedi.



“PROTOKOLÜ HALA GÖRMEDİK”

Elektrik zammı ile alkollü içki zammı konusunda yaşananları da tüm toplumun seyrettiğini kaydeden Erhürman, tüm bunların arka arkaya yaşandığını ifade etti. Protokolün hala ellerine ulaşmamasını da eleştiren Erhürman, söylenen günün üzerinden bir hafta geçtiğine dikkat çekti. Erhürman, “Bu kadar gayriciddi iddialar gündeme getirdiniz. Bu halkın elbette güveni kalmaz. Güven kalmadığı gibi saygısı da kalmadı halkın” dedi. Halkın sokakta her dakika ezildiğini fakat hükümetin bu sırada kim bakan olacak kavgasına devam ettiğini belirten Erhürman, saygının da güvenin de bittiğini söyledi. KIBTEK konusunda Sayın Olgun Amcaoğlu’nun başka, Sayın Sunat Atun’un başka rakam söylediğine vurgu yapan Erhürman, “Bu konular hesap işidir. Oturursunuz hesaplarsınız, şu anki durumu KIBTEK’in bizim bıraktığımız durumdan çok daha kötüdür. Sunat Atun başka bir şey söylüyor, Olgun Amcaoğlu bambaşka bir şey söylüyor. Hangisi doğru?” diye sordu.



“HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR, EZİYETİ HALK ÇEKİYOR”

Söz konusu durumun ‘devlet yönetmek’ olmadığına işaret eden Erhürman, her kafadan bir ses çıktığını, bunun eziyetini de halkın çektiğini kaydetti. Bu hükümetin 5 yıllık görev süresini tamamlayamayacağının çok net olarak görüldüğünü vurgulayan Erhürman, “Halk krizin içerisinde, bir de hükümet krizi eklediniz üzerine” diye konuştu. CTP olarak yaratılan maskaralığın bir parçası olmayacaklarını belirten Erhürman, “Bu hükümet görev süresinin sonuna kadar gidecek bir hükümet değildir. Son yaşananlarla emin oldum” dedi. Türkiye ile ilişkilerin hiç bu kadar kötü olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bu arkadaşlar ne iddiayla geldi? Sokak sokak gezip Türkiye ile en iyi ilişkileri biz kurarız, parayı alırız burada da dağıtırız diyorlardı. Bütün siyasi tarzlarını, bunun üzerinde kuruludur. Seçimde vaatleri sadece istikrar ve iktidar bizim işimizdi. 59 gün içinde iktidar ve istikrarı gördük” diye konuştu.



“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN TARİHİN EN KÖTÜ DURUMUNA GELDİ”

CTP’nin politikalarını bunun üzerine kurmadığını kaydeden Erhürman, şimdi Türkiye ile ilişkilerin, tarihin en kötü durumuna geldiğini yineledi. Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine işaret eden Erhürman, protokollerin de zemininin kaydığını vurguladı. Kendilerinin, Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine oturmasını istediklerini söyleyen Erhürman, “Yanlış zeminde olduğu zaman, iyi ilişki kursanız da faydası yoktur. Halkın kafasında ilişki biçimi gittikçe yıpranır” dedi. TL’nin değer kaybının alım gücünü düşürttüğünü dile getiren Erhürman, “Alım gücümüzü destekleyecek bir şey olması gerekiyor bu pakette. Kurumsal olmak budur. TL kullanıyor olmam kurumsal bir meseledir benim için” diye ekledi.