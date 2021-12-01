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Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti

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Ülkemizin sevilen simalarından, deneyimli kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz’in, erken genel seçim için CTP’den aldığı milletvekilli adaylığı teklifini, “mesleğine devam etmek istediği” gerekçesiyle, nazikçe reddettiği öğrenildi.

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Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
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Uzun yıllar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi Şefliği yapan ve yaklaşık 50 bin hastayı tedavi eden Dr. Vaiz, Şubat 2021’de yaş haddinden dolayı emekli olup, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmaya başlamıştı.
CTP’nin teklifinin kendisini onurlandırdığını belirten Gülgün Vaiz, buna rağmen henüz mesleğini bırakmak istemediğini belirtti.
CTP’de birçok parti görevinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı da yapan Eşref Vaiz’in eşi olan Gülgün Vaiz, CTP camiasının sevip, sempati duyduğu bir kişi olarak biliniyor.
 
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