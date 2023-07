Erhürman: "Alım gücü jet hızıyla düşüyor"

Tufan Erhürman, “Biz bu zihniyetin, bu anlayışın sonuna geldik. Bu zihniyetin bizi taşıyabileceği bir adımlık mesafe yok. Sürekli geriye gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “Tek çözüm gitmeleridir. Bu zihniyetle artık olmaz. Bu sürdürülebilir bir hal değildir” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, alım gücünün jet hızıyla düştüğünü savunarak, hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğini savundu.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, bir TV programına katılan Erhürman, uzun vadeli planların ortaya konulması gerektiğini belirterek, "karşılarındaki zihniyetin sorunlara, ilaç niyetinde bir çözüm önerisi bile getirmediğini" ileri sürdü.



Erhürman: Uzun vadeli planlar ortaya konulmalı



Uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planının önemine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, planlama yapılmadığı takdirde geri döndürülemez hasarlar oluştuğunu kaydetti.

Ülkenin birçok yerinden örnekler veren Erhürman, kaçınılmaz olarak uzun vadeli planların ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti.

Konut fiyatlarının, vatandaşların satın alamamasına rağmen yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Erhürman, “Vatandaştan gelen talep sıfırlanmış durumda. Buna rağmen fiyatlar yükseliyor. Talep yabancılardan yoğun bir şekilde gelmeye devam ettiği için fiyatlar da yükselmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Memleketin büyük bir krizin içerisinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, inşaat sektöründe, araç sektöründe ve marketteki satışlarda talebin başka yerlerden geldiğini söyleyerek “Bizim talebimize bakarak fiyat belirleyecek sektör yok. Biz keşke sadece yoksullaşıyor olsaydık. Biz yoksullaşmaya ek olarak yoklaşma da yaşıyoruz” diye konuştu.

İnsanların her dakika, her gün yoksullaşmaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, "adına 'hükümet' denilen yapının ise günü kurtarma çabasında olduğunu" savundu.

Erhürman, “Bu memleketin orta-uzun vadeli nasıl ayakta duracağı kimsenin umurunda değil” dedi. Yapılması gereken planın Meclis’ten geçirilip hükümet politikası değil, devlet politikası olması gerektiğini kaydeden Erhürman, halkın bu kadar ekonomik olarak yoksullaştığı başka dönem bilmediğini vurguladı. “Çok kültürlülük yönetebiliyorsanız büyük bir zenginliktir, yönetemiyorsanız büyük bir kaostur. Bu sözümün arkasındayım” diyen Erhürman, şu an söz konusu durumun yönetilemediğini ve bunun da büyük bir kaos olduğunu savundu.



“Bu zihniyetin ve anlayışın sonuna geldik”



"Hükümetteki her bakanlığın şatolar gibi davrandığını" ileri süren Erhürman, “Her bakanlık başka şato. Bakanlar kurulunda hep birlikte oturuyorsunuz. Herkes bir alanı kapmış, onun üzerinden okuyor” dedi.

Tufan Erhürman, “Biz bu zihniyetin, bu anlayışın sonuna geldik. Bu zihniyetin bizi taşıyabileceği bir adımlık mesafe yok. Sürekli geriye gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “Tek çözüm gitmeleridir. Bu zihniyetle artık olmaz. Bu sürdürülebilir bir hal değildir” diyen Erhürman, yoksullaşmanın ve yoklaşmanın çok hızlandığını savundu.

Erhürman, “Yoksullaşıyoruz, göç ediyor çocuklarımız. Her dakika fiyatlar değişiyor. 25 Haziran hayat pahalılığının hesabının kesildiği gün. 25 Haziran’dan 25 Temmuz’a hayat pahalılığı rakamı maskaralığa dönüştü. Sadece benzin 6 defa zamlandı. 1 ay içerisinde. Yoksullaşma, alım gücünün düşmesi jet hızında gidiyor. Karşımızdaki yapının tek derdi kimin ne olacağı. Çözüm bir an önce gitmeleridir” diye ekledi.