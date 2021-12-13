En çok oy Akansoy’a

CTP’de tüm adaylar arasında en çok oyu Asım Akansoy aldı. CTP’nin yeni ve genç milletvekili adayları Lefkoşa’da Ürün Solyalı ve Girne’de Ongun Talat, mevcut birçok milletvekilini geride bırakarak bölgelerinde ilk sıraya yerleşti

CTP milletvekilli adaylık belirleme seçimine Asım Akansoy damgasını vurdu. Tüm adaylar arasında 2156 oy ile CTP üyelerinden en çok oyu alan Akansoy, en çok tercih yapılan adaylardan da birisi oldu. CTP içerisinde en güçlü adaylardan birisi olan Akansoy’a yönelik bu ilgi dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan, CTP’nin yeni ve genç milletvekili adayları Lefkoşa’da Ürün Solyalı, Girne’de ise İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu Ongun Talat, hem birçok mevcut milletvekilini hem de birçok güçlü ismi geride bırakarak bölgelerinde ilk sıraya yerleşmeleri de dikkatlerden kaçmayan bir diğer önemli gelişme oldu.Ongun Talat CTP üyelerinden 2136 oy alırken, Ürün Solyalı ise 2056 oy alarak bölgelerinde ilk sıradan aday olma hakkını elde etti.Asım AkansoyÜrün SolyalıOngun Talat