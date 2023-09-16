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Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yarın New York’a gidiyor. Tatar yarın sabah Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

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Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti öncesinde dün Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmiş ve son süreçle ilgili bilgi vermişti.
 
UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında açıklama yapan Tatar, “İki devletin iş birliğine dayalı, egemen eşitlik ve uluslararası statümüzün kabulünü içeren bir çözüm istiyoruz” demişti.
 
Tatar, süreci federal çözüme götürecek adımları kabul etmeyeceklerini de kaydetmişti.
 
New York’ta da çeşitli temaslar yapacağını ve KKTC’nin gelişimini anlatıp zulüm haline gelen ambargoların yanlışlığını vurgulamaya devam edeceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu korumak için orada olacaklarını söylemişti.
 
BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini ifade eden Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreterleri, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve diğer yetkililerle de görüşmeleri olacağını belirterek, 17-24 Eylül tarihleri arasında yoğun temasları olacağını ifade etmişti.
 
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