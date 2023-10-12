Cumhurbaşkanı Tatar ve heyeti Bakü'de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliği çerçevesinde bazı temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere 200 kişilik heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü Haydar Aliyev Havaalanı’nda Azerbaycanlı yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer tarafından karşılandı.

Tatar’ın başkanlığındaki yaklaşık 200 kişilik heyette KKTC’den gelen ekonomik ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı bakanlık bürokratları yer alıyor.

