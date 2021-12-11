CTP'nin milletvekili adayları da belli oldu

Lefkoşa
1-Tufan Erhürman
2-Ürün Solyalı
3-Derviş Kemal Deniz
4-Sıla Usar İncirli
5-Muhittin T. Özsağlam
6-Doğuş Derya
7-Devrim Barçın
8-Filiz Besim
9-Ahmet Muratoğlu
10-Ödül Muhtaroğlu
11-Cenk Paşa
12-Haffe Işısal
13-Hasan Hüda Ecer
14-Ayşe Alioğlu
15-Derviş Bladanlı
16-Hülya Batunlu
Mağusa
1-Asım Akansoy
2-Seran Aysal
3-Teberrüken Uluçay
4-Yasin Yeni
5-Erkut Şahali
6-Hamit Caner
7-Şifa Çolakoğlu
8-Behçet Öznacar
9-Ceyhun Ümiter
10-Gaye Astan Çoban
11-Derviş Karaca
12-Cihan Tunceli
13-Erkan Tekeli
Girne
1-Ongun Talat
2-Fikri Toros
3-Ceyhun Birinci
4-Fazilet Özdenefe
5-Salih Sarpten
6-Pembe Ilgar Ardıç
7- Alpay Çelebi
8-Mahmut Kanber
9-Özge Tahiroğlu
10-Niyal Öztürk
11-Mustafa İlgen
İskele
1-Fide Kürşat
2-Biray Hamzaoğulları
3-Suphi Coşkun
4-Fikret Civisilli
5-Yalçın Kömürcügil
Güzelyurt
1-Armağan Candan
2-Mehmet Bozer
3-Aslı Murat
Lefke
1-Salahi Şahiner
2-Tuncay Sarıyer