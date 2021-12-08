CTP üyeleri milletvekili adaylarını seçiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapacağı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile netleştirecek.

CTP üyeleri 11 Aralık Cumartesi sabah saat 09.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek. CTP kontenjan adaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacak.

CTP’nin 23 Ocak erken Genel Seçimleri aday adayları şu şekilde:

Lefkoşa

1 Ahmet Muratoğlu

2 Ayşe Alioğlu

3 Cenk Paşa

4 Derviş Bladanlı

5 Doğuş Derya

6 Filiz Besim

7 Haffe Işısal

8 Hasan Hüda Ecer

9 Hülya Batunlu

10 Mehmetali Güröz

11 Muhittin Tolga Özsağlam

12 Ödül Muhtaroğlu

13 Sıla Usar İncirli

14 Tekin Söylemez

15 Ürün Solyalı

16 Yaşar Aracı

Mağusa

1 Asım Akansoy

2 Behçet Öznacar

3 Ceyhun Ümiter

4 Cihan Tunceli

5 Derviş Karaca

6 Erkan Tekeli

7 Erkut Şahali

8 Gaye Astan Çoban

9 Hamit Caner

10 Şifa Çolakoğlu

11 Teberrüken Uluçay

Girne

1 Alpay Çelebi

2 Fazilet Özdenefe

3 Fikri Toros

4 Mahmut Kanber

5 Niyal Öztürk

6 Ongun Talat

7 Mustafa İlgen

8 Özge Tahiroğlu

9 Pembe Ardıç

10 Salih Sarpten

İskele

1 Ahmet Cenk Musaoğlulları

2 Biray Hamzaoğulları

3 Fide Kürşat

4 Fikret Civisilli

5 Hüseyin Mülazim

6 Suphi Coşkun 7

Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt

1 Armağan Candan

2 Aslı Murat

Lefke

1 Salahi Şahiner

2 Tuncay Sarıyer