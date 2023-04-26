Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını ancak birileri istedi diye erken seçime gitmeyeceklerini vurguladı

Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, 49 tane milletvekilinin halkın iradesiyle Meclis Genel Kurulu’nda olduğunu belirtti. “Bizi halk seçti” diyen Üstel, geldikleri günden beri istikrar sağlamak hedefinde olduklarını kaydetti.

Hükümetin yaptıklarının ortada olduğunu kaydeden Üstel, istikrarlı bir hükümet olmak için çalıştıklarını söyledi. UBP’nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını ancak birileri istedi diye erken seçime gitmeyeceklerini kaydeden Üstel, seçimin 2027 yılında yapılacağını söyledi. Anayasa’ya saygılı olduklarını dile getiren Başbakan Üstel, muhalefete seslenerek “Muhalefet bu seçimi yapmayalım derse, gelin birlikte Anayasa’yı delelim, seçimi de yapmayalım” dedi.

Başbakan Üstel, “Biz halkın emrindeyiz. Halk ne emrederse yapıyoruz” diye konuştu.

Halkın sorunların yasal düzenleme ve reformlarla çözeceklerini dile getiren Üstel, “Halk takdir ettiği müddetçe koltuklarda” olacaklarını dile getirdi.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, az önce ibretlik bir konuşma izlediklerini kaydederek, “Anayasa’yı birlikte deleceksek biz hazırız” söylemini eleştirdi.

Bu konuşma sırasında UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek’in yerinden sorusu üzerine Erhürman ile Dinçyürek arasında tartışma yaşandı. “Kim dedi 49 milletvekilinin gayrimeşru olduğunu” diye soran Erhürman, “Demokrasi parmakla olmaz” dedi.

Halkın seçimde kimin başbakan olacağı ile ilgili bir taahhüt ortaya koyduğunu dile getiren Erhürman, “İstikrar sözcüğünü paçavra ettiniz” şeklinde konuştu. “Hiçbir bakan oturduğu koltukta kaç gün daha oturacağını bilmez” diyen Erhürman, “Ünal Bey’in halk tarafında seçildiği konusunda şüphe taşımam” şeklinde konuştu.

“Bu kadar sene hocalık yaptım kimseyi böyle azarlamadım” ifadelerini kullanan Erhürman, öğrencilerinin yasama ile yürütmenin ayrımını bildiğini kaydetti.

UBP-DP-YDP hükümetinin icraatlarının belli olduğu için bunları konuştuklarını ifade eden Erhürman, “Bari ‘istikrar’ kelimesini artık kullanmayın... Çaput ettiniz, paçavra ettiniz” dedi. Erhürman, erken seçime gidildiğinde halkın yine UBP’yi seçmesi durumunda buna saygılı olacaklarını belirtti.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, karar önerisine partisinin oyunun ne olacağının sorması üzerine Erhürman, “Biz sizinle Anayasa’yı ihlal etmek için bir araya gelmeyiz” dedi.

