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“Başlatılan tüm projeler tamamlanacak”

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Hasan Taçoy’dan görevi devralan Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, başlatılan tüm projelerin tamamlanacağını vurguladı

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“Başlatılan tüm projeler tamamlanacak”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan Sadık Gardiyanoğlu görevi Hasan Taçoy’dan devraldı.
Devir teslim töreninde konuşan Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşam öncesi, yaşam boyu ve yaşam sonrası olmak üzere hizmet veren bir yapıya sahip olduğunu belirterek bakanlığın önemi ve sorumluluğunun çok büyük olduğunu  vurguladı. Bu bilinçle hareket edilmesinin öneminin altını çizen Taçoy, başlatılan projelerle ilgili bilgiler aktardı ve yarım kalmaması arzusunu dile getirdi.
Gardiyanoğlu da konuşmasında, bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak,  tecrübeli ufku açık bir kadro ile çalışacak olmaktan son derece mutlu olduğunu kaydetti.
Büyük emek ve fedekarlıklarla başlatılan tüm projelerin tamamlanacağını dile getiren Gardiyanoğlu, doğumdan ölüme kadar halka bire bir dokunan en geniş tabanlı bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı bulunduğu noktadan daha iyi bir yere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.
 
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