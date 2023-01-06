Başbakan Üstel, Ankara yolcusu

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüştü.
KKTC'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, Oktay, bütçe sürecinden sonra Üstel'i Ankara'ya davet etti.
Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen mevcut proje ve faaliyetlere ilişkin Üstel'den bilgi aldı.
Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Başbakan Üstel, gösterdiği destek ve ilgi dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.
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