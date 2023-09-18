Bakanlar Kurulu, DAÜ gündemiyle toplandı

Bakanlar Kurulu, özel gündemle, Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde toplandı.

Kabine toplantısı Başbakan Ünal Üstel başkanlığında saat 16.15’te başladı.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu dışındaki tüm bakanlar katılıyor.

Bakanlar kurulu toplantısı sonunda açıklama yapılması bekleniyor.

