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Bakanlar Kurulu, DAÜ gündemiyle toplandı

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Bakanlar Kurulu, DAÜ gündemiyle toplandı
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Bakanlar Kurulu, özel gündemle, Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde toplandı.
Kabine toplantısı  Başbakan Ünal Üstel başkanlığında saat 16.15’te başladı.
Toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için  New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu dışındaki tüm bakanlar katılıyor.
Bakanlar kurulu toplantısı sonunda açıklama yapılması bekleniyor.
 
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