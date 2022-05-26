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Arıklı: Bu protokole giren maddeler bizim zaten yapmamız gereken işler

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Geçmişte de imzalanan ve uygulanmayan maddelerin, bu protokolde de yer aldığına işaret eden Arıklı, “Bu protokole giren maddeler bizim zaten yapmamız gereken işler” dedi

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Arıklı: Bu protokole giren maddeler bizim zaten yapmamız gereken işler

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de Levent Kutay’ın #Burasıönemli  adlı programında, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü eleştiren sendikaları böyle yanıtladı.

Meclis’te son yaşanan gerginliği değerlendiren Arıklı, CTP’nin tahrik ve gerginlik politikası izlediğini söyledi.

Arıklı, “ Kaotik ortam yaratma sevdasıyla muhalefet yapma dönemi geride kaldı. Sayın Erhürman’ a altın tepside iktidar olma şansı sunuldu. Ama Erhürman bunu partiye zarar vereceği düşüncesiyle reddetti. Hükümete girmek istemiyorlar çünkü böyle bir dönemde muhalefette kalmak en konforlu iş. Ağır üslup kullanarak iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar” dedi…

Sosyal medya ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin sorulması üzerine de Arıklı, henüz taslak olarak gündeme gelen düzenlemenin Türkiye ile imzalanan protokolle bir alakası bulunmadığını kaydetti.

Düzenlemenin taslak olarak tartışılmaya açıldığını, hukukçulardan, hakaret içerikli göndermelere bir yasal düzenleme istediklerini kaydeden Arıklı, eleştiri adı altında, kimsenin kimseye ailesine kadar küfür ve hakaret etme hakkı olmadığını söyledi.

Arıklı, “ Bunu durdurmamız lazım. Evet bir yasal düzenleme şart. Sosyal medya kanalizasyona döndü.” Dedi.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Arıklı, “bu protokol bundan önce imzalanmış 9 protokol ile aynı” diye konuştu.

Geçmişte de imzalanan ve uygulanmayan maddelerin, bu protokolde de yer aldığına işaret eden Arıklı, “Bu protokole giren maddeler bizim zaten yapmamız gereken işler” dedi.

Sendikaların protokolle ilgili tavrının yıllarca aynı şekilde sürdüğünü kaydeden Arıklı, “ Herkes daha fazlasını istiyor. Bulacaksın canım, ödeyeceksin canım diyen sendikalar var ya. E gel sen bul. Bu protokolleri yerine getirmezsek nasıl yapacağız bunları?” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi’nin sine-i millet kararını da değerlendiren Arıklı, Halkın Partisi’nin gerekçelerinden bazılarını ‘çok uçuk’ bulduğunu ifade etti.

Arıklı“HP’nin sunduğu gerekçe son derece gereksiz. Bunun ardından parti içi hesaplaşmalar var. İki vekil Özersay’ı devirecek ve Özersay bu durumu bertaraf etmek için bu manevrayı yaptı. Böyle bir iddia var. Bu durum bence de tamamen parti içidir. Ben Sayın Özersay’a da söyledim. İstifaları Meclis’e geldiğinde ben YDP Başkanı olarak buna onay vermem.”dedi.

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