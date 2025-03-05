Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan 10 Mayıs 2024 tarihinde, onaylanmamış bir noktadan tekneyle yurt dışına çıktığı belirlenen 26 yaşındaki Sıtkı Akargöl, önceki akşam KKTC Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandı. Akargöl dün apar topar çıkarıldığı mahkemede üç gün tutukluluk aldı.

NELER OLMUŞTU?

Güzelyurt’ta kiraladıkları tekne ile 10 Mayıs tarihinde Kumyalı’ya giden Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

Balıkçı barınağına 10 Mayıs’ta saat 13.30 sıralarında beyaz bir jeep ile geldiği ifade edilen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın iki aracın daha katıldığı bir konuşma yaptıkları tespit edilmişti. Polis bölgede soruşturmasını derinleştirirken, Akargöl ve Arslan ile birlikte tekneye iki kişinin daha bindiğini liman etrafında bir tur attıktan sonra ismi tespit edilemeyen iki kişinin tekneden indiği kamera görüntülerine yansımıştı.

Sıtkı Akargöl ile birlikte sırra kadem basan Emre Arslan’ın 10 Mayıs tarihinde adaya ne amaçla geldiği bilinmeyen olayın kilit isimlerinden biri olan Emre Arslan, aynı gün saat 15.00 sıralarında hız teknesi ile limandan çıkış yapmıştı.

Denize açılan iki genç ve tekneyi bir daha gören olmazken polis, kaybolan gençlerin “balıkçı” olduğu bilgisini basınla paylaşmıştı.