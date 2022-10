Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi

İşte Hollywood Reporter eleştirmenlerinin sıraladığı en korkutucu 18 film...

Bir filmi ne korkutucu yapar? Sigmund Freud korkuyu, beklenmedik bir karşılaşmanın yarattığı tehlikeli durum ile ilişkilendiriyor. Tüm zamanların en çok korkutan filmleri de başkahramanın başına gelen beklenmedik olaylar ile akıllarda yer etmeyi başardı.



1. Funny Games (Ölümcül Oyuncular) (1997)



Nadiren korku kategorisine dahil edilen film, sinema tarihinin en travmatik sahnelerine sahip yapımlarından biri olarak nitelendiriliyor. İki psikopat gencin tatile çıkan bir aileye uyguladığı şiddeti konu alan yapım, akıllarda yer etti.





2. The Texas Chain Saw Massacre (Teksas Katliamı) (1974)

Film bir grup üniversiteli gencin, psikopat bir aile tarafından öldürülmeye çalışılmasını konu alıyor. Tobe Hooper’ın çok düşük bir bütçe ile çektiği film, içerdiği şiddet sahneleriyle bazı seyircilerinin hala korkulu rüyası.





3. The Blair Witch Project (1999)

Bağımsız korku filmlerinden biri olan yapım, bir grup öğrencinin Blair Cadısı’nın belgeselini çekme teşebbüsünü konu alıyor.

4. The Exorcist (Şeytan) (1973)

Şeytan çıkarma filmlerinin ilk örneklerinden biri olan film, 70’li yıllarda tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelmişti.

5. The Shining (Cinnet) (1980)

Hollywood’un usta yönetmeni Stanley Kubrick’in Stephen King’in aynı adlı romanından uyarladığı Cinnet, korku sineması tarihine kazınan sahneleriyle psikolojik gerilim türünün en iyi örneklerinden.

6. Salo, or the 120 Days of Sodom (1975)

Usta yönetmen ve şair Pier Paolo Pasolini’nin öldürülmeden önce çektiği son filmi, II. Dünya Savaşı’nda insanlara yapılan işkenceyi ve cinsel şiddeti tüm çıplaklığıyla ele alıyor.

7. Halloween (1978)

Son olarak 13. devam filmiyle seyirciyle buluşan Halloween serisinin ilk filmi, Jamie Lee Curtis’in başarılı performansıyla Cadılar Bayramı temasını işleyen en iyi korku filmlerinden.

8. Don’t Look Now (1973)

Küçük kızlarının hayaleti tarafından Venedik sokaklarında takip edilen çiftin korku dolu hikayesi, rahatsız edici sahneleri ve unutulmaz görüntüleriyle hafızalarda yer etti.

9. The Strangers (2008)

Kırsal kesimde bir evde kalmaya giden çiftin gizemli ziyaretçiler tarafından rahatsız edilmesini konu alan film, gerilimi hep üst seviyede tutuyor.

10. Rosemary’s Baby (1968)

Piyanist’in yönetmeni Roman Polanski’nin ustaca ele aldığı psikolojik gerilim türündeki film, Mia Farrow'un başarılı performansıyla kült yapımlar arasında yer alıyor.

11. Psycho (Sapık) (1960)

Korku sinemasına adını altın harflerle yazdıran Alfred Hitchcock’un belki de en popüler filmi Sapık, sürpriz sonu ile türünün en orijinal örneklerinden.

12. The Vanishing (1988)

Fransa’da geziye çıkan çiftin rahatsız edici kaybolma hikayesi, “kaçırılma” temalı filmler arasında kült haline geldi.

13. Paranormal Activity (2007)

Oren Peli’nin ev kamerasıyla çekilmiş gibi görüntüler sunduğu serinin ilk filmi, gerçekçi atmosferi ve sık sık kullandığı jumpscare’leriyle (aniden gelişen korku sahnesi) tüm zamanların en korkutucu filmlerinden.

14. Deliverance (1972)

John Boorman’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gizemli bir kano gezisini konu alıyor. Aşırı düşük bir bütçe ile çekilen film, 70’lerin en başarılı korku filmlerinden biri.

15. Ringu (1998)

Halka adındaki Amerikan versiyonundan çok daha korkutucu olarak nitelendirilen Ringu, Japon korku filmlerinin başyapıtlarından biri olarak nitelendiriliyor.