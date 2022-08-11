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Simpsonlar’ın geleceği nasıl bildiği belli oldu

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34 sezondur devam eden Simpsonlar, son yıllarda özellikle de gelecekte yaşanacak olayları bildiği bölümleriyle izleyenlerin dikkatini çekerken şovun yapımcılarından Matt Selamn, bunun nasıl gerçekleştiğini açıkladı

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Simpsonlar’ın geleceği nasıl bildiği belli oldu


1989’da televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan; orta sınıf bir aileyi oluşturan Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie’yi odağına alan dizi 33 yıldır devam ediyor. Karakterleriyle izleyenlerin gönlünü kazanan dizi özellikle son yıllarda geçmiş bölümlerde bahsettiği olayların gerçekleşmesiyle de dikkat çekti.

Şovun yapımcıları arasında yer alan Matt Selman; 34. sezonda, sonunda geleceği bu kadar doğru bir şekilde nasıl tahmin edebildiklerini açıklayacaklarını söyledi.

Fox’taki 33 sezonu boyunca dizi, Donald Trump’ın başkan olmasından Covid-19 salgınına kadar pek çok olaya daha yaşanmadan yer vermişti.

34. SEZONDA AÇIKLAYACAKLAR

Matt Selman, Deadline ile yaptığı bir röportajda, 34. sezonda geleceği nasıl bu kadar doğru tahmin edebildiklerini açıklayan bir bölüm olduğunu söyledi. Selman, “Simpsonlar’ın geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm var” dedi.

1997’de Simpsonlar’ın yazar kadrosuna katılan ve 2020’de Al Jean ile ortak olan Selman, 728 bölümle en uzun soluklu primetime dizisi olarak rekorlar kırmaya devam eden dizinin bu sezon birkaç yönden benzersiz olacağını da söyledi.

Bu sezonda da dizide ünlü isimler konuk olmaya devam edecek. Örneğin; Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) yıldızı Simu Liu da bir bölümde Lisa’nın gelecekteki mükemmel erkek arkadaşı olarak konuk olacak.

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