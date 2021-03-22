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Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu

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Falcon and Winter Soldier dizisinin senaristi Derek Kolstad, Marvel'da işlerin nasıl yürüdüğünü anlatırken senaryo taslaklarının 12 ila 15 kişilik bir 'Meclis'in onayından geçtiğini deşifre etti.

Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu
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The Falcon and The Winter Soldier dizisinin yapım ekibinin parçası olan senarist Derek Kolstad, Marvel Sinematik Evreni'ni yöneten 'Meclis'in bazı sırlarını açıkladı.

 
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 2
Kolstad, verdiği yeni röportajda Marvel'ın yeni dizisinin senaryo metinlerini nasıl düzenlediğine dair bilgiler verdi.
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 3
Screen Rant'in haberine göre senarist metinleri Marvel Stüdyoları'nın başkanı Kevin Feige'e sunduğunu ve bazen bu deneyimin fazlasıyla korkutucu olabildiğini söyledi.
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 4
Kolstad, yazdığı metinlere dair 15 sayfalık geri dönüşler alabildiğinden bahsetti.
 
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 5
Marvel senaristi metinleri yalnızca Feige'in incelemediğini 12 ila 15 kişilik bir Meclis'in değerlendirdiğini şu ifadelerle anlattı:
 
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 6
"O notlarda tekrarlayan ya da çelişkili hiçbir şey yoktu. Eğer çelişkili olsaydı, 'Tamam bunlar çelişkili notlar' denebilirdi. Ve ben de 'Ah, teşekkürler Tanrım' derdim. Sanırım Marvel'ın başındaki isimlere Meclis (The Parliament) diyorlar. 15 kişi kadarlar, günün başında ve sonunda buluşuyorlar. Bunlar onların notlarıydı. Genellikle, sonunda bir taslak alabilmekten mutluluk duyarsınız. 'Hey çok iyi iş çıkardın, metin prodüksiyona gidecek, pek çok kısmı değişecek' derler ve siz de 'İyi şanslar adamım' dersiniz."

 
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 7
Daha önce Marvel Meclisi'nden hiç söz edilmemişti. Disney, 2015'te Marvel Stüdyoları'nı kurumsal bir yapılanmaya zorlamış, geniş Marvel Entertainment grubunu daraltarak Kevin Feige'i sorumlu yapmıştı.
 
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu - 8
Independent Türkçe'nin haberine göre; Kolstad'ın açıklamaları Marvel'ın çok daha verimli bir çalışma ortamı oluşturduğuna işaret ediyor. Marvel son dönemde ortaya koyduğu işlerle pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başarmış ve her ne kadar geçtiğimiz günlerde geçilse de, Avengers: Endgame 2019'da sinema tarihinin en çok hasılat elde eden filmi unvanını kazanmıştı.
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