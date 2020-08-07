Üretim Merkezi Sinema Atölyesi'nin ilk kısa filmi olan "Kıskaç" seyirci ile buluşuyor.

Üretim Sokağı Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, çaresizlik içerisindeki bir işçinin yaşamını konu alan kısa film “Kıskaç”’ın senaryosunun, Üretim Merkezi Sinema Atölyesi tarafından kollektif bir şekilde yazıldığı belirtildi.

Üretim Merkezi tarafından geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde çekilen kısa filmin, Kültür Dairesi tarafından desteklenen Sinema Atölyesi’nin teorik ve pratik eğitim çalışmalarının bir ürünü olduğu kaydedilen açıklamada, “ “Umutların tükendiği bir noktada; tamam mı, devam mı?” sorusunu ortaya koyan kısa film “Kıskaç” işsizlik, yoksulluk ve çaresizlik kıskacındaki bir işçinin bir günlük yaşamını ve yanıtlaması gereken kritik bir soruyu ekrana yansıtıyor; “Başka bir çıkış yolu olabilir mi?” denildi.

Açıklamada, “Kıskaç” filminin gala gösteriminin yarın saat 19:30’da Koyu Kırmızı Kitap Cafe'de gerçekleştirilecek kokteylle birlikte yapılacağı; etkinliğin ilgi duyan herkese açık olacağı belirtildi.