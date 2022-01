"Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

Vizyona girdiği 1 Ocak 2022'de gününden itibaren gişe rekorları kıran ve salgın döneminde en çok izlenen film olan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in KKTC'deki özel gösterimi başkent Lefkoşa'da yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel gösterimi gerçekleştirildi.Vizyona girdiği 1 Ocak 2022'de gününden itibaren gişe rekorları kıran ve salgın döneminde en çok izlenen film olan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in KKTC'deki özel gösterimi başkent Lefkoşa'da yapıldı.Filmin özel gösterimine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milletvekilleri, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.Gösterim öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hem Türkiye hem de KKTC'nin terörle mücadele kapsamında yaşadıklarını hatırlattı, canını feda edenlere minnetlerini sunduğunu ifade etti.Tatar, "KKTC'de Rum, Yunanlı ve EOKA'ya karşı şehit düşen, kendi hayatlarını feda eden on binlerce şehidimizin yanı sıra, Türkiye'nin terör örgütüne karşı verdiği mücadelesinde şehit düşenler de tabii ki bizlerin şehitleridir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum ve her zaman Türk Cumhuriyeti'yle birlikte verdiğimiz mücadelenin milletimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum." dedi.Başbakan Sucuoğlu, filmin KKTC'de gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Filmin önemine dikkati çeken Sucuoğlu, "KKTC'de bu filmin özellikle bizlerle, vatandaşlarla, KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle paylaşılması da ayrıca önemli bir durum. Dolayısıyla ben katkı koyan herkese çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Büyükelçi Başçeri, vatanı uğruna canını feda eden kahramanları minnetle andığını söyledi.Türk milletinin huzur, birlik ve beraberlikle yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Başçeri, "Bunun için çalışan tüm güvenlik güçlerimizi de minnetle hatırlıyorum." ifadesini kullandı.TRT Genel Müdür Yardımcısı Öymez, TRT'nin tarih boyunca kahramanların isimlerini yaşatmaya çalıştığını ifade etti.Öymez, sözlerini şöyle sürdürdü:"TRT olarak şehitlerimizin, mücadelemizin, tarih boyunca kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya, mücadelelerini dünyaya, Türkiye'ye duyurmaya gayret ediyoruz. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmimiz, Eren Bülbül kardeşimizin ve Ferhat Gedik Başçavuşumuzun, kahramanca yaptıkları mücadelenin Türk toplumuna, yeni nesillere, Genel Müdürümüz Sayın Sobacı'nın ifadesiyle 'kalp hafızasına nakşetme' çalışmasıydı. Gösterime başladığımız yaklaşık 20 günde elde ettiğimiz sonuçlar Türk milletinin de bu filmi bağrına bastığını, Eren'in ve Ferhat Başçavuş'un kahramansı hikayelerini özümsediklerini gösteriyor."KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, filmin gösterimi sonrasında da değerlendirmelerde bulundu.Tatar, "Ben bir kez daha TRT'ye, yapımcıya, yönetmene, tüm oyuncuları hepsini tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok duygusal böyle yüreğimize dokunan bir film izledik. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Gerçekten Eren ve Ferhat Komutanın yaşadığı bu olay esas itibariyle teröre karşı verilen mücadelenin ne kadar çetin ve zor şartlarda olduğunu da hep birlikte gördük. Kendilerine bir kez daha 'iyi ki varsın' diyorum, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.Türkiye'deki olumsuz hava şartları nedeniyle özel gösterime katılamayan film oyuncuları da izleyicilere video mesaj ile seslenirken, bu mesaj katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, KKTC, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın sinema salonunda vizyona giren film sinemaseverlerden tam not aldı.Türkiye'de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran, yurt dışında da büyük yankı uyandıran film, 1 buçuk milyon izlemeye yaklaşarak salgın döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.