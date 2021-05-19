Hayvan Mezarlığı'nın devam filmi geliyor

Sierra Burgess Is a Loser ve The Magic Order yapımlarıyla tanınan Lindsey Beer, yeni bir Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) filmi çekecek. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount bünyesinde hayata geçirilecek olan Pet Sematary, Jason Clarke ve Amy Seimetz başrollü 2019 yapımı filmin geçmişini anlatacak.



Bir Stephen King romanı olarak bilinen Hayvan Mezarlığı'nın modern uyarlamasına devam filmi geliyor. Lindsey Beer, geçmişe götürecek olan filmin yönetmen koltuğuna oturacak. Ayrıca Jeff Buhler'ın yazdığı taslağı senaryoya dönüştürecek. 2019 yapımı Hayvan Mezarlığı uyarlamasının yönetmenliğini Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer üstlenmişti. Şimdilik ikinci filmin konusu hakkında bir açıklama bulunmuyor. Lorenzo di Bonaventura ve Mark Vahradian, Hayvan Mezarlığı'nın yapımcılık görevini üstlenecek.

SADECE DİJİTAL PLATFORMDA GÖSTERİLEBİLİR

2019 yapımı Hayvan Mezarlığı uyarlamasının konusu ise şöyleydi: Film, henüz taşındığı evde ailesi ile kutlama yaparken hayatını kaybeden küçük kızını geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir adamın hikayesini anlatıyor. Louis Creed, iki çocuğu ve eşi Rachel ile birlikte Boston'daki şehir yaşamlarından kurtulup, kırsal kesime taşınmaya karar verir. Yeni yaşamlarına uyum sağlamaya çalışan aile, kedilerinin bir kaza sonucu ölmesiyle büyük bir üzüntüye kapılır. Kedilerini, evlerinin yakınındaki gizemli bir mezarlığa gömen aile, bir süre sonra inanılmayacak bir durumla karşı karşıya kalır. Gömdükleri kedi hayata geri döner. Creed ailesi, artık gizemli mezarlığın sırrını öğrenmiştir. Bu sırada kızlarını kaybeden aile, gömülen her şeyi bedenen hayata döndüren bu mezarlığı, kızlarını geri getirmesi için kullanmaya karar verir. Kızını mezarlığa gömen Luis, onu gerçekten geri getirebilecek midir?



Lindsey Beer'ın imzasını atacağı Hayvan Mezarlığı filmi, Paramount+'ta özel olarak gösterimini yapacak. Sinemalarda gösterilip gösterilmeyeceği şu an için bilinmiyor.