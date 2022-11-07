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Harry Potter efsanesi devam ediyor!

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İngiliz yazar J. K. Rowling’in yedi fantastik romanın sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, 2011’deki sekizinci filmin ardından yine devam edecek. Warner Bros. Discovery, yeni Harry Potter filmleri çekeceklerini duyurdu

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Harry Potter efsanesi devam ediyor!

 

Harry Potter efsanesi devam edecek! Warner Bros. Discovery'nin CEO’su David Zaslav, İngiliz yazar J.K. Rowling’le anlaşabilirlerse yeni bir Harry Potter filmi çekmek istediklerini söyledi.

Zaslav, "13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır bir Harry Potter filmi yapmadık. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros. Motion Pictures'ın kârının çoğunu sağladı. Bu yüzden devam filmlerine odaklanacağız. J.K. ile Harry Potter’ın ilerleyişi üzerine bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum" dedi.

Warner Bros Discovery’nin Hogwarts’a dönme arzusu şaşırtıcı değil. Potter serisi küresel bir fenomendi; on yıl boyunca neredeyse benzeri görülmemiş bir şekilde piyasaya sürülen sekiz film, toplam 7,7 milyar dolarlık gişe hasılatı ve filmlerin çoğu için eleştirel beğeni topladı.

Şirket için en büyük sorun, Rowling’in peşini bırakmayan ve sık sık eleştirilen 'transfobik' etiketi. 

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