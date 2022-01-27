Korku Filimleri Maratonuna Hazır Mısınız?

İşte maraton yapılabilecek en iyi korku filmi serileri!



Korku franchise denildiğinde işin içine, korku filminden kitaba, çizgi romana, diziye kadar o markaya dair akla gelebilecek pek çok eser girebiliyor. Korku filmi serileri olarak incelediğimizde özellikle o filmin devamındaki yapımlardan hikâyenin öncelindeki filmlere kadar pek çok sinema eseri işin içinde yer alıyor.

Korku filmi serilerini izlemek, bir önceki filmin devamını ya da öncesini deneyimlemekten geçiyor. Sadece en iyileri değil diğerlerini seyretmek de başka bir deneyim sunabiliyor. Örneğin Çocuk Oyunu (Child’s Play) serisinin ilk filmlerini izleyip diğerlerine bakmazsanız Chucky’deki efsane Glen karakteriyle karşılaşamayabilirsiniz.

Korku filmi maratonu yapmak isteyenler için en iyi korku filmi serileri listesi işe yarayabilir.



HELLRAİSER SERİSİ

80’lerin kült filmi Hellraiser, devamında bir hayli filmle karşımıza çıkıyor. Clive Barker yönetmenliğindeki ilk filmin ardından uzun bir maraton korku severleri bekliyor.

Hellraiser (1987)

Hellbound: Hellraiser II (1988)

Hellraiser III: Hell on Earth (1992)

Hellraiser: Bloodline (1996)

Hellraiser:Inferno (2000)

Hellraiser: Hellseeker (2002)

Hellraiser: Dreader (2005)

Hellraiser: Hellworld (2005)

Hellraiser: Revelations (2011)

Hellraiser: Judgment (2018)

ALİEN SERİSİ (Yaratık)

Korku filmleri içerisinde en öne çıkan yapımlardan biri kuşkusuz Alien serisi. Yaratık yapımları içinde Alien ve Aliens serinin en iyi filmleri. Orjinal Alien serisi ve sonradan gelen yapımlar içerisindeki filmler sırasıyla şöyle:

· Alien (1979)

· Aliens (1986)

· Alien 3 (1992)

· Alien Diriliş (1997)

· Alien ve Predator (2004)

· Prometheus (2012)

· Alien: Covenant (2017)

HALLOWEEN SERİSİ (Cadılar Bayramı)

Halloween film serisinin ilk iki filmi, korku sineması tarihinde çok özel bir yerde durmaktadır. Üçüncü film seriyle alakasız da olsa televizyon reklam müziği ile hafızlara yer etmiştir. Seri katil Michael Myers ölmüyor, ölmek bilmiyor.

Halloween (1978)

Halloween 2: The Nightmare Isn’t Over! (1981)

Halloween 3 – Season of the Witch (1982)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers

Halloween 7: (Halloween H20: 20 Years Later) (1998)

Hallowen: Resurrection (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

Halloween Kills (2021)

Halloween Ends (2022)

FRİDAY THE 13TH Serisi (13. Cuma)

Friday the 13th (1980)

Friday the 13th Part II (1981)

Friday the 13th Part III (1982)

Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason Goes To Hell: The Final Friday (1993)

Freddy vs Jason (2003)

Jason X (2002)

Friday the 13th (2009)

A NİGHTMARE ON ELM STREET SERİSİ (Elm Sokağında Kabus)

Nightmare on Elm Street (1984)

Nightmare on Elm Street II: Freddy’s Revenge (1985)

Nightmare on Elm Street III: Dream Warriors

Nightmare on Elm Street IV: The Dream Master (1988)

Nightmare on Elm Street V: The Dream Child (1989)

Freddy’s Dead: The Final Nightmare (1991)

Freddy vs Jason (2003)

EVİL DEAD SERİSİ (Kötü Ruh)

The Evil Dead (1981)

Evil Dead II (1987)

Army of Darkness (1992)

Evil Dead (2013)

PSYCHO SERİSİ (Sapık)

Psycho (1960)

Psycho II (1983)

Psycho III (1986)

Psycho IV: The Beginning (1990)

Psycho (1998)

The Psycho Legacy (2010)

NİGHT OF THE LİVİNG DEAD SERİSİ (Yaşayan Ölüler)

Night of the Living Dead (1968)

Dawn of the Dead (1978)

Day of the Dead (1985)

Land of the Dead (2005)

Diary of the Dead (2007)

Survival of the Dead (2009)

SCREAM SERİSİ (Çığlık)

Scream (1996)

Scream 2 (1997)

Scream 3 (2000)

Scream 4 (2011)

Scream (2022)

THE EXORCİST SERİSİ (Şeytan)

The Exorcist (1973)

Exorcist II: The Heretic (1977)

The Exorcist III (1990)

Exorcist: The Beginning (2004)

Dominion:Prequel to The Exorcist (2005)

JAWS SERİSİ

Jaws (1975)

Jaws 2 (1978)

Jaws 3D (1983)

Jaws: The Revenge (1987)

PARANORMAL ACTİVİTY SERİSİ

Paranormal Activity (2007)

Paranormal Activity 2 (2010)

Paranormal Activity 3 (2011)

Paranormal Activity 4: The Marked Ones (2014)

Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2015)

TREMORS SERİSİ (Yeraltı Canavarı)