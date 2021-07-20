Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler

Bayram tatilini evde geçirecekler için farklı konulara sahip sürükleyici dizileri bir araya getirdik.

Kurban bayramı ile birlikte 9 gün boyunca tatil olacak. Kimileri Kurban bayramında kurban kesip büyüklerini ziyaret ederken, kimileri ise yazlık yerlere tatile gidiyor. Ancak bazı insanlar evde kalıp sadece kafa dinlemek istiyor. Evde uzun süre kalınca insanın canı sıkılmaya başlıyor. Bu nedenle bayram tatilinde izleyebileceğiniz sürükleyici dizileri bir araya getirdik. İşte sürükleyici diziler.

Sürükleyici diziler arasında bulunan Ragnarok, iklimsel felaketlerin Dünya’yı kasıp kavurduğu bir dönemde Norveç’te geçiyor. Bu felaketler yaşanırken kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarının farkına varıyor. Fantastik konulu dizide David Stakston, Theresa Frostad Eggesbø ve Jonas Strand Gravli rol alıyor.

Dizi, New York Polisi’nin Brooklyn’deki kurgusal 99. Bölge Karakolu’ndaki dedektiflerinin ve yeni atanan polis şefinin başından geçen eğlenceli olayları konu alıyor. Komedi dizisinde Andy Samberg, Melissa Fumero, Chelsea Peretti, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Andre Braugher ve Joe Lo Truglio rol alıyor.

Dizi, Kraliçe II. Elizabeth’in saltanat dönemini anlatmaktadır. II. Dünya Savaşı yüzünden yaşanan dehşet İngiltere’de siyasi karışıklığa sebep olur. Ayrıca bu dönemde tahta bir kadın geçecektir. Fakat tahtın yeni sahibi olan II. Elizabeth, tüm endişelere rağmen yepyeni bir dönem başlatacaktır. Tarihi biyografi dizisinin başrolünü Claire Foy üstlenmektedir.

Sürükleyici diziler arasında yer alan Peaky Blinders, I. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de faaliyet gösteren “Peaky Blinders” isimli çeteye odaklanıyor. Dizi ilk sezonda, çete lideri Tommy Shelby ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasında yaşananları konu alıyor. Dizide Cillian Murphy, Paul Anderson, Finn Cole ve Helen McCrory rol alıyor.

Almanya’nın Winden kasabasındaki çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmaya başlar. Bundan sonra üç nesli kapsayan bir gizem ortaya çıkacaktır. Dizide Louis Hofmann ve Lisa Vicari rol alıyor.

İlk nesil süper kahramanlar dünyayı yaklaşık 100 yıl boyunca korurlar. Ancak artık onların mirasını üstlenecek olan yeni kahramanlar, dünyanın güvenli olmasını sağlayacaktır. Kötülüklerin kol gezdiği bu dönemde yeni kahramanlar dünyayı koruyabilecek midir? Dizide Josh Duhamel, Leslie Bibb ve Ben Daniels rol alıyor.

Assane Diop’un babası, zengin ve güçlü işvereni Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi çalmakla suçlanır ve hapishane hücresinde utançtan kendini asar. Assane, babasının ölümünden sonra yetim kalır. Yirmi beş yıl sonra Assane, karizmasını, hırsızlık becerisini ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam almaya çalışır. Dizinin başrolünü ünlü oyuncu Omar Sy üstlenmektedir.8. The Rain (2018-2020) – IMDb: 6,3

Yağmur tarafından taşınan bir virüs, İskandinavya’daki nüfusun büyük bir çoğunluğunu yok eder. Simone ve Rasmus adlı abla kardeş bir sığınakta saklanırlar. Altı yıl sonra, onları sığınakta bırakan bilim insanı babalarını aramak için ortaya çıkarlar. Sürükleyici diziler arasında bulunan yapımda Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen ve Mikkel Boe Følsgaard rol alıyor.

9. The Falcon and The Winter Soldier (2021) – IMDb: 7,4

Sürükleyici diziler arasında bulunan 6 bölümlük dizi, Marvel’ın sevilen karakterleri Falcon ve Kış Askeri’ni ekrana taşıyor. Dizide Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell ve Emily VanCamp rol alıyor.

Amerika’nın en eski devlet hastanesine atanan direktör Dr. Max Goodwin, hastanenin sistemini değiştirmek ve hastaları kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Dizide Ryan Eggold, Freema Agyeman ve Janet Montgomery rol alıyor.

Karete Kid filmlerinin devam niteliğindeki dizi, 1984’teki turnuvanın 30 yıl sonrasını anlatıyor. İki dövüşçü yıllar içinde büyümüş ve bambaşka hayatlar yaşamıştır. Zor zamanlar geçiren Johnny, eski günlerine dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai’yi yeniden açar ve öğrencileri eğitmeye başlar. Ancak Johnny ve Daniel arasındaki rekabet tekrar kızışacaktır. Dizinin başrolünü William Zabka ve Ralph Macchio ikilisi paylaşıyor.