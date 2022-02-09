2022 Oscar adayları belli oldu

Merakla beklenen Oscar Ödül Töreni için hazırlıklar yapılmaya başlanırken adaylar da belli oldu. Akademi, 27 Mart’ta gerçekleşecek 94. ödül töreni için üç yılın ardından sunucu arayışına girmişken bir yandan adayları açıkladı.
Dune ve The Power of the Dog aday oldukları kategorilerin fazlalığıyla öne çıkarken listedeki diğer isimlerin de Oscar geçmişleri dikkat çekti.
1994’TEN SONRA İKİ YÖNETMEN YENİDEN KARŞI KARŞIYA
The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion ve oyuncular: Benedict Cumberbatch & Kirsten Dunst
The Power of the Dog yönetmeni Jane Campion, Oscar’larda iki kez en iyi yönetmen dalında aday gösterilen ilk kadın olarak Oscar tarihine geçti. Campion daha önce 19. yüzyılda Yeni Zelanda’da sessiz bir piyanist ve kızını konu alan dönem draması “The Piano” ile 1994 yılında aday gösterilmişti. Campion o yıl kaybetmesine rağmen, en iyi orijinal senaryo dalında Akademi Ödülü’nü kucaklamıştı.
Campion; Kenneth Branagh, Ryuske Hamaguchi, Paul Thomas Anderson ve Steven Spielberg’e karşı bu yıl en iyi yönetmen dalında aday gösterilen tek kadın. Campion, Spielberg ile Akademi Ödülleri’nde ikinci kez yarışacak; 1994’te aday olduğunda Spielberg’in “Schindler’in Listesi”filmiyle yarışmıştı.
KİTABI OKUYANA KADAR EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORDUM
12 yıldır yönettiği ilk uzun metrajlı film olan The Power of The Dog, Campion’a aynı amanda geçen ay Altın Küre’de en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. The Guardian’a verdiği röportajda Campion, Thomas Savage’ın 1967 tarihli The Power of the Dog adlı romanına başlamadan önce emekli olmayı düşündüğünü, ancak karakterlere hayran kaldığını ve çalışmalara başladığını açıkladı:
“Kitabı okuyup sevdim ve daha sonra onu düşünmeye devam ettim. Haklara kimin sahip olduğunu bulmak için harekete geçtiğimde, o zaman beni ele geçirdiğini anladım… Bunu yapmam gerekiyordu.”
Oscar tarihinde en iyi yönetmen dalında yalnızca yedi kadın aday gösterildi ve geçen yıl itibarıyla da ikisi kazandı: Kathryn Bigelow 2010’da “The Hurt Locker” ile ödülü evine götürürken, Chloé Zhao da 2021’de “Nomadland” ile ödülü kazanmıştı.
İDDİALI FİLM TEK BİR DALDA ADAY OLABİLDİ
Listede dikkat çeken bir diğer isim ise House of Gucci oldu. Geçtiğimiz yıl sık sık film çekimi sırasında ve gösterime sunulduktan sonra haberleri yapılan film sadece tek bir dalda aday olabildi. Lady Gaga, canlandırdığı rolle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş ve iddialı bir duruş sergilemişti. Filmin tek bir dalda aday olması üzerine ünlü oyuncu arkadaşlarını tebrik etti.
OSCAR REKORU KIRDI: YEDİ FARKLI KATEGORİDE YEDİ ADAYLIK
Kenneth Branagh ise adaylıklarıyla Oscar tarihinde ayrı bir rekora imza attı.
2022 Oscar adaylarında dikkat çeken bir diğer isim de sadece adaylığıyla bile rekor kıran Kenneth Branagh oldu.
Kenneth Branagh, kariyeri boyunca yedi farklı kategoride yedi adaylık alarak Oscar rekoru kırdı. Branagh daha önce en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi kısa aksiyon filmi, en iyi uyarlama senaryo, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi özgün senaryo, en iyi film gibi kategorilerde yarıştı.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jessie Buckley – The Lost Daughter
Ariana Debose – West Side Story
Judi Dench – Belfast
Kirsten Dunst – The Power of the Dog
Aunjanue Ellis – King Richard
Kirsten Dunst
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ciarán Hinds – Belfast
Troy Kotsur – Coda
Jesse Plemons – The Power of the Dog
JK Simmons – Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
En İyi Kostüm Tasarımı
Cruella
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story
En İyi Ses
Belfast
Dune
No Time to Die
The Power of the Dog
West Side Story
En İyi Uyarlama Senaryo
Coda – Sian Heder
Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe
Dune – Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve
The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal
The Power of the Dog – Jane Campion
En İyi Orijinal Senaryo
Belfast – Kenneth Branagh
Don't Look Up – Adam McKay, David Sirota
Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
King Richard – Zach Baylin
The Worst Person in the World – Eskil Vogt, Joachim Trier
En İyi Kısa Animasyon
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper
En İyi Makyaj ve Saç
Coming 2 America
Cruella
Dune
The Eyes of Tammy Faye
House of Gucci
Encanto
En İyi Orijinal Şarkı
Be Alive – King Richard
Dos Oruguitas – Encanto
Down to Joy – Belfast
No Time to Die – No Time to Die
Somehow You Do – Four Good Days
En İyi Görsel Efekt
Dune
Free Guy
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
No Time to Die
Spider-Man: No Way Home
En İyi Kadın Oyuncu
Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman – The Lost Daughter
Penélope Cruz – Parallel Mothers
Nicole Kidman – Being the Ricardos
Kristen Stewart – Spencer
En İyi Erkek Oyuncu
Javier Bardem – Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
Andrew Garfield – tick, tick … BOOM!
Will Smith – King Richard
Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth
En İyi Yönetmen
Kenneth Branagh – Belfast
Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
Jane Campion – The Power of the Dog
Steven Spielberg – West Side Story
En İyi Görüntü Yönetmeni
Dune
Nightmare Alley
The Power of the Dog
The Tragedy og Machbeth
West Side Story
Dune
En İyi Kurgu
Don't Look Up
Dune
King Richard
The Power of the Dog
tick, tick… BOOM!
En İyi Animasyon
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
Raya and the Last Dragon