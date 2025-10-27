Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Tüm ekipler saha taramalarına derhal başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

"Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Memişoğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, "Geçmiş olsun. Rabbim milletimizi ve devletimizi her türlü afetten, felaketten ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Elban açıklamasında, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.