Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen ve Sinan Erdem anısına gerçekleştirilen Şampiyona yapıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Şampiyonası’na tüm bölgelerden sporcular katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Bayanlar sonuçları

Katagori : 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi

Katagori : 1. Havin Yılmaz 2. Rabia Tarım 3. Rojbin Özer

Katagori : 1. İnci Demir 2. Hira Kürekçi

Katagori : 1. Melisa Türkmen 2. Utku Kavin Yeleğen 3. Tuana Atmacaoğlu

Katagori : 1. Alya Volkan 2. Hayrünüsa İkinci 3. Tuvana Yeleğen

Katagori : 1. Eylül Ceyran 2. Kübra Parçalar

Katagori : 1. Merjan Hudeykulliyeva 2. Çağla Duru Gözel

Katagori : 1. Elif Yaralıoğlu 2. Derin Avukan

Erkekler sonuçları

Katagori : 1. Kamil Umut Demir 2. Sami Sultanoğlu 3. İbrahim Ölmez

Katagori : 1. Haydar Görgülü 2. Abdullah Burak Pişkin

Katagori : 1. Meylis Hudeykulliyeva 2. Süleyman Mimedov 3. Alp Ali Gözel

Katagori : 1. Nesim Can Tosun 2. Hasan Yıldırım

Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Doğu Göktürk Yeleğen 3. Yalgın Uraz Vural