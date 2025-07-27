Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen ve Sinan Erdem anısına gerçekleştirilen Şampiyona yapıldı.
Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Şampiyonası’na tüm bölgelerden sporcular katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar sonuçları
Katagori : 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi
Katagori : 1. Havin Yılmaz 2. Rabia Tarım 3. Rojbin Özer
Katagori : 1. İnci Demir 2. Hira Kürekçi
Katagori : 1. Melisa Türkmen 2. Utku Kavin Yeleğen 3. Tuana Atmacaoğlu
Katagori : 1. Alya Volkan 2. Hayrünüsa İkinci 3. Tuvana Yeleğen
Katagori : 1. Eylül Ceyran 2. Kübra Parçalar
Katagori : 1. Merjan Hudeykulliyeva 2. Çağla Duru Gözel
Katagori : 1. Elif Yaralıoğlu 2. Derin Avukan
Erkekler sonuçları
Katagori : 1. Kamil Umut Demir 2. Sami Sultanoğlu 3. İbrahim Ölmez
Katagori : 1. Haydar Görgülü 2. Abdullah Burak Pişkin
Katagori : 1. Meylis Hudeykulliyeva 2. Süleyman Mimedov 3. Alp Ali Gözel
Katagori : 1. Nesim Can Tosun 2. Hasan Yıldırım
Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Doğu Göktürk Yeleğen 3. Yalgın Uraz Vural