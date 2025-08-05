Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizle özdeşleşen yemek çeşitlerinden biri olan molehiya için bugünlerde evlerde adeta seferberlik yapılıyormuş.

Temmuz ayı başından itibaren kesimine başlanan ve bugünlerde daha da artan molehiya kurutma ve saklama işleri için gerek evlerde gerekse mahallelerde yardımlaşarak ayıklama işlerinin oldukça arttığı bildiriliyor.

Birçok evde molehiya ayıklama saatleri ve günlerinin adeta bir şenlik havasına dönüştüğü bildirilirken, kadınlar arasında molehiya ayıklamanın bir dayanışma ve dedikodu yapma günleri olduğu ifade ediliyor.

Son yıllarda bağ fiyatının artması yanında et fiyatlarının da oldukça yükselmesinden dolayı eskiye nazaran molehiya kurutma veya saklama işlerinin azaldığı ise bize gelen bilgiler arasında yer alıyor…