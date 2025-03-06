Boric, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı başkent Santiago’daki Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda’nın girişinde törenle karşıladı.

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Boric, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kanada, Grönland ve Panama ile ilgili son açıklamalarını endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Boric, "Ukrayna'da yaşananlar, son yıllarda Filistin ve İsrail'de yaşananlar da endişe kaynağımızdır. Çatışmanın merkezinden uzak olmamıza rağmen ülke olarak, tek güvencemizin uluslararası hukuka saygı olduğunu ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

Boric, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatarak, "Her türlü müzakere süreci, uluslararası hukuka ve çatışmanın taraflarına tam saygı çerçevesinde yürütülmeli. Kalıcı barışa ulaşmanın ve böyle bir işgalin bir daha yaşanmamasını sağlamanın tek yolu budur. Bu bağlamda, olayların doğru şekilde anlatılması ve saldırgan Rusya ile mağdur Ukrayna'nın asla birbirine karıştırılmaması elzemdir." ifadelerini kullandı.

-Şili'ye Ukrayna teşekkürü

Steinmeier ise Şili'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şili'nin Ukrayna konusunda savunduğu pozisyon için minnettar olduğumu belirtmek isterim." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'yı bir bütün halinde desteklediğini vurgulayan Steinmeier, "Çok taraflı dünya düzeninin sorgulandığı bir dönemde, dost ve ortak olarak sadece daha yakın işbirliği yapmak istiyoruz, aynı zamanda bunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasını desteklediklerini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Güney Amerika turu kapsamında Uruguay ve Paraguay'ı da ziyaret etmişti.