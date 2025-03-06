Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide, bu yıl da zamlarla gündemde.

Birçok temel gıda maddesi gibi Ramazan pidesi de ciddi fiyat artışlarıyla sofralara geldi. Geçen yıl 15-20 TL arasında satılan pide, bu yıl 55 TL'ye kadar yükseldi.

Vatandaşlar, artan fiyatlardan şikâyetçi olurken, fırıncılar ise maliyet artışlarını gerekçe gösteriyor.

Ramazan’ın tadının çoktan kaçtığını dile getiren vatandaşlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal edilen un ve hammaddelerin fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. "Fırıncılar da kazanmak zorunda, maliyetler düşerse biz de fiyatları düşürürüz" diyen işletmeciler, zamlarda tek suçlunun kendileri olmadığını savunuyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: "RAMAZAN FIRSATÇILIĞI"

Ramazan ayı, bereket ve paylaşım ayı olarak görülse de pide fiyatlarına yapılan zamlar, halkın tepkisini çekti. Artan yaşam maliyetleriyle boğuşan vatandaşlar, pideye yapılan zamların keyfi olduğunu ve Ramazan fırsatçılığı yapıldığını savunuyor. "Her yıl Ramazan gelince zam yapıyorlar. Un, su ve maya mı Ramazan ayında zamlanıyor? Bunu kabul etmiyoruz" diyen vatandaşlar, özellikle düşük gelirli aileler için bu zamların sofraları eksilttiğini dile getiriyor. "Eskiden birkaç pide alıp komşulara da dağıtırdık, şimdi bir tane almak bile lüks oldu" sözleriyle tepki gösterenler, bu durumun Ramazan’ın manevi atmosferini de olumsuz etkilediğini vurguluyor.

FIRINCILAR KENDİNİ SAVUNUYOR: "MALİYETLER ARTTI"

Öte yandan fırıncılar, zamları savunarak artan maliyetlerin kendilerini de zorladığını ifade ediyor. Bir fırın işletmecisi, "Un, maya, elektrik, işçilik ve kira giderleri her geçen gün yükseliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Aksi halde fırınlarımız zarar eder ve kapanır" diyerek fiyat artışlarını savundu. Fırıncılar ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal edilen un ve hammaddelerin fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. "Fırıncılar da kazanmak zorunda, maliyetler düşerse biz de fiyatları düşürürüz" diyen işletmeciler, zamlarda tek suçlunun kendileri olmadığını söylüyor.