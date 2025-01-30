Girne’de bir apartman girişinde çalınan iki kask üzerine soruşturma başlatan Girne Adli Şube ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında zanlı Salih Özgür Çırakoğlu’nu ‘Sirkat’ ve Kanunsuz mal tasarrufu’ suçlarından tutukladı.

Zanlı Çırakoğlu dün ek tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının hafta sonu tespit edilip tutuklandığını evinde çeşitli modellerde 52 adet çalıntı olduğundan şüphelenilen kask ele geçirdiklerini söyledi. Zanlının hafta sonu mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını kaydeden Yeşildal, olayın basına yansıması ile şikâyet sayısının arttığını vurguladı.

Zanlı Çırakoğlu’nun evinde çalıntı olduğu düşünülen 52 adet kaskın çeşitli renklere boyatıldığı öğrenilirken, basına yansıyan haberlerin ardından polise şikayet sayısının giderek arttığı ifade edildi. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken görüntüler olduğuna vurgu yapan polis memuru İsmet Yeşildal, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, olayın ciddi bir mesele olduğuna değinerek soruşturmanın tamamlanması için zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.