Haspolat bölgesinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait TNS 781 plakalı otobüste yangın çıktı. Olay, saat 14.00 sıralarında otobüs seyir halindeyken meydana geldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre yangının, otobüsün makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin ediliyor. İçinde yolcuların bulunduğu otobüse, şoför yangın söndürme cihazıyla ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında otobüsün arka kısmı zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.