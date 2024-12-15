AKSA Süper Lig
Çetinkaya-Cihangir :     1- 0

Esentepe-Yenicami:      2 – 0
Doğan T.Birliği-TH Dumlupınar: 1 – 3

Kaymaklı, evinde bir başka Kaymaklı, evinde bir başka

C.B Gençlik Gücü-DND Gençler Birliği: 1 – 0

Mağusa T.Gücü-Mesarya: 3 – 1
Gönyeli-Karşıyaka :      6 – 1
A.Yeşilova-Lefke:                   2– 4

16 ARALIK 2024, PAZARTESİ(SAAT: 18.30)
Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Göçmenköy (Evren Karademir)

 

AKSA 1.LİG
Küçük Kaymaklı-Lapta: 3 – 0
Düzkaya-Binatlı:           3 – 2
Yalova-S.Geçitkale:      2 – 1
Maraş-Yeniboğaziçi:     0 – 6
N.Dipkarpaz-MH Yılmazköy: 1- 1

Türk Ocağı-Hamitköy :          2 – 0
Mormenekşe-Çanakkale: 1 – 0
A.Kozanköy-Vadil:       5 – 1