AKSA Süper Lig
Çetinkaya-Cihangir : 1- 0
Esentepe-Yenicami: 2 – 0
Doğan T.Birliği-TH Dumlupınar: 1 – 3
C.B Gençlik Gücü-DND Gençler Birliği: 1 – 0
Mağusa T.Gücü-Mesarya: 3 – 1
Gönyeli-Karşıyaka : 6 – 1
A.Yeşilova-Lefke: 2– 4
16 ARALIK 2024, PAZARTESİ(SAAT: 18.30)
Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Göçmenköy (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
Küçük Kaymaklı-Lapta: 3 – 0
Düzkaya-Binatlı: 3 – 2
Yalova-S.Geçitkale: 2 – 1
Maraş-Yeniboğaziçi: 0 – 6
N.Dipkarpaz-MH Yılmazköy: 1- 1
Türk Ocağı-Hamitköy : 2 – 0
Mormenekşe-Çanakkale: 1 – 0
A.Kozanköy-Vadil: 5 – 1