Batı bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Güzelyurt sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt ve bölgesinin sevilen sayılan ismi Sabriye Özkul bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sevecenliği, yardımseverliği ve sevgi dolu yüreğiyle bilinen Özkul’un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.