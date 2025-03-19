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Meteoroloji
Serin hava hafta boyunca etkisini sürdürecek
Yarın ve cuma da fırtınamsı rüzgar bekleniyor
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Ümit Şeyhun
19.03.2025 - 16:34
Okunma Süresi: 1 Dk
Serin
Hava
Masa Tenisi Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi
Büyükler Liginde smaçlar bu hafta şampiyonluk için atılacak
MHK kurmayları tempoyu düşürmüyor
Web Editör
Ümit Şeyhun
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