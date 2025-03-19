BM Yüksek Komiserliğinin söz konusu olay nedeniyle Rum Yönetimini 14 Mart Cuma günü Kıbrıs açıklarında Suriyeli sığınmacıları taşıyan üç tekneyi geri ittiği konusunda suçladığını yazan Alithia gazetesi, Greko Burnu açıklarında meydana gelen olayın ise geri itmelerle alakasının olmadığının görüldüğünü belirtti.

Gazeteye göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis ise dün konuyla ilgili düzenledikleri ortak basın toplantısında Rum Yönetimi tarafından geri itme yapıldığına dair suçlamaları reddettiler.

Öte yandan Greko Burnunda geçen gün batan teknede denize düşüp kaybolan kişilerle ilgili arama çalışmalarının henüz bir sonuç vermediğini de yazan gazete, AKEL’in ise sığınmacıları taşıyan teknelerin geri itilmesi konusunda araştırma yapılmasını istediğini ekledi.