Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı etkinlikte, 21’inci yüzyılda eğitim, yapay zekâ ve sürdürülebilirliğin engelleri gibi konular ele alınıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar da sempozyuma katılarak bir konuşma yaptı.

Akpınar, eğitimi “insanın beden, zihin ve ruh bütünlüğüyle yürüttüğü bir yolculuk” olarak tanımlayarak, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin önde gelen eğitimcileri, akademisyenleri ve uzmanlarını bir araya getiren etkinlik yarın sona erecek.