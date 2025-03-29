Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, disiplin tüzüğü tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Denktaş, Kıbrıslı Türklerin Türkiye sevgisini sınamaya kalkışanları eleştirerek, “Gelen ya buraya uyacak ya da kendisine uyan yere gidecek” dedi.

Serdar Denktaş'ın paylaşımı şöyle:

Gelen ya buraya uyacak veya kendisine uyan yere gidecek. Ha "Selanız okunmayacak" diyenler de bilsinler; selamızı okuyacak olan bulunur. Yeter artık bu saçma sapan söylemler! Geldiği yere uyum sağlaması ve Kıbrıs Türk tarihine saygı duyulması gerektiğini anlaması gerekenler var. Kıbrıslı Türk'ün Türkiye sevgisini sınamaya kalkmaktan vazgeçin. Maneviyatımızın yükseltilmesi gerektiği düşüncesinden sıyrılın. Tarihimizi biraz öğrenirseniz nasıl Türk ve Müslüman kaldığımızı anlarsınız. Ve biraz da aynaya bakarsanız neden devletten ve dinden uzaklaşmaya başladığımızı görürsünüz!