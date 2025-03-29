Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Arda Serbülent (Ünimar Maraş), Kaan Savaşkan (Lefke), Salih Mannaş (Hamitköy), Selim Sarper Cangül (Göçmenköy), Sergülen Rüstemoğlu (Yalova), Şahin Fırat (Binatlı), Tunahan Şencan (Doğan Türk Birliği)

2 Maç: Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz) Yunus Dilöz (Türk Ocağı)

3 Maç: Fikret Koreli (Ünimar Maraş), Nisanur Çalışkan (Mağusa Spor Akademisi)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç:Mehmet Emin Zaim (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Can Konu (Ünimar Maraş), Ali Moafi (DND L. Gençler Birliği), Aras Arıkan (Yeniboğaziçi), Bahadır Göçben (Karşıyaka SK), Beran Kende Boros (Doğan Türk Birliği), Cenkay Vudalı (Serveroğlu Geçitkale), Chıgozie Armstrong Chidi (Lefke), Cuma Çoban (Northernland Dipkarpaz), Emre Bayırlı (Düzkaya), Hanibal Fawzi Sassi Said (Mağusa Türk Gücü), Hasan Emre Akdeniz (Northernland Dipkarpaz), Hüseyin Kerem Sakar (Hamitköy)

İlyas Barut (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Fatih Parlak (Alsancak Yeşilova)

Mehmetcan Seyitler (Yenicami), Muhammet Kaan Turan (Alsancak Yeşilova), Nurettin Gecekuşu (DND L. Gençler Birliği SK), Sertaç Özbil (Türk Ocağı Limasol), Yağış Gençay (Küçük Kaymaklı), Yunus Emre Bal (M.Hacıali Yılmazkö), Yusuf Beyazi (Cihangir)