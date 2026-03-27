Eylem, bugün KTOEÖS'te yapılan toplantıda alınan kararı sendikalar adına duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, HP ödeneğiyle ilgili yasa tasarısı komitede onaylanarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilirse sendikaların süresiz genel greve gideceğini, grev yasağını tanımama ve sivil itaatsizlik kararı da aldıklarını açıkladı.

Kararlarla, yasal değişikliklerle ülkenin batağa, emekçilerle çalışanların yoksulluğa mahkum edildiğini iddia eden Eylem, halkı yok oluşa sürükleyen "bu dayatmaları" kabul etmeyeceklerini söyledi. Eylem, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Hayat pahalılığı ödeneğinin nisan sonunda maaşlara yansıtılacağı ancak hükümetin aldığı ekonomik tedbir uyarınca Ocak 2027’ye kadar maaşlarda başka artış olmayacağı açıklanmıştı.