Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı programda hükümetin prim destekleri ve sektörlere sağlanan teşviklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, Başbakan ile birlikte yapılan görüşmelerde çalışanlar ve işverenler için yeni bir teşvik ve destek paketi üzerinde durulduğunu ifade etti.

Çalışanlara yönelik prim desteklerinin artırılması konusunda çalışma yapıldığını belirten Hasipoğlu, söz konusu düzenlemeyi Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fonundan geçen yıl sektörlere önemli miktarda katkı sağlandığını açıkladı.

Geçen yıl aylık ortalama 250 milyon TL civarında destek verildiğini belirten Hasipoğlu, bu desteklerden yaklaşık 8 bin 500 iş yerinin yararlandığını söyledi.

Bu teşviklerin toplamda yaklaşık 86 bin çalışana ulaştığını ifade eden Hasipoğlu, sağlanan katkının hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemli bir destek oluşturduğunu kaydetti.

Prim desteklerinin KKTC vatandaşlarını kapsadığını belirten Hasipoğlu, kadın çalışanlar için yüzde 100, erkek çalışanlar için ise yüzde 80 oranında prim desteği sağlandığını söyledi.

Sektör bazında yapılan desteklere de değinen Hasipoğlu, tarım ve hayvancılık sektöründe yaklaşık 1.618 kişinin bu teşviklerden yararlandığını ve bu alana yaklaşık 4 milyon TL katkı sağlandığını ifade etti.

Hasipoğlu, üretim ve imalat sanayisi için de ayrı bir bütçe ayrıldığını belirtti.

Bu kapsamda imalat sanayisine yaklaşık 31 milyon TL destek sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, bu teşviklerin üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık tarafından sağlanan desteklerin yalnızca belirli alanlarla sınırlı olmadığını kaydeden Hasipoğlu, inşaat sektörü, genel ticaret ve farklı meslek gruplarının da teşviklerden yararlandığını söyledi.

Bu kapsamda birçok sektöre toplamda aylık yaklaşık 350 milyon TL civarında prim desteği sağlandığını ifade eden Hasipoğlu, destek mekanizmasının geniş bir çalışan kitlesine ulaştığını belirtti.