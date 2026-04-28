Yakın Doğu Üniversitesi, Gönyeli–Alayköy Belediyesi ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği iş birliğiyle aralık ayında düzenlenen 5. Uluslararası Akdeniz Ülkelerinde Yaşanan Su Sorunları Konferansı (WPMC2025) ile 8. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı (NRSEM2025) Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, sonuç bildirgesinde iklim değişikliği, su kaynaklarının değerlendirilmesi ve yönetimi; su kalitesi, kirlilik kontrolü ve çevre sağlığı; sürdürülebilir enerji, yenilenebilir kaynaklar ve su–enerji ilişkisi; sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği başlıkları öne çıktı.

Konferans kapsamında sunulan bilimsel çalışmaların, su ve çevre temalı akademik bir kitapta toplanarak uluslararası veri tabanlarında yayımlanacağı da duyuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı, Enerji, Çevre ve Su Araştırma Merkezi (ENÇESU) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş başkanlığında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci ile Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun eş başkanlıklarında yapılan konferanslarda, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekilerek bilimsel veriler ışığında hareket edilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı anımsatıldı.