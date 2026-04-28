Hizmet olarak sunulan bu adımın, planlı kalkınma değil, "oy gailesiyle hızlandırılmış siyasi refleksler” olduğunu iddia eden Ekinci, bu kararların hangi kamu yararı gözetilerek alındığını, hangi liyakat kriterine dayandığını ve hangi şeffaflıkla yürütüldüğünü sordu.

Yazılı açıklama yapan Ekinci, hükümetin, toplum nezdinde "güven kaybı yaşadığını" savunarak, toplumun bu anlayışa güvenmediğini ileri sürdü.

Devlet yönetiminin seçim takvimine göre şekillendirilemeyeceğini belirten Ekinci, kamu kaynaklarının kısa vadeli siyasi hesapların aracı haline getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bugün ortaya konan tablonun bir güç göstergesi değil, “çözülmenin açık ilanı” olduğunu savunan Ekinci, “Ne yaparlarsa yapsınlar, ne dağıtırlarsa dağıtsınlar, hangi kararı alırlarsa alsınlar, bu toplum kararını vermiştir. Bu ülke, rantla değil, liyakatle, alışkanlıklarla değil, ortak akılla yönetilecektir.” ifadelerini kullandı.