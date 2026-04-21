Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta yapılacak genel seçim için yapılan kamuoyu yoklamaları, DİSİ ile AKEL’in birincilik yarışında birbirlerine çok yakın olduğunu ortaya koydu.

Politis gazetesi, “Prime Consulting” araştırma şirketi tarafından 14–17 Nisan tarihleri arasında 1094 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, her iki partinin oy oranının yüzde 17,5 seviyesinde olduğunu ve ELAM’ın da yüzde 10,5 ile üçüncü sırada olduğunu yazdı.

Gazete, ankete göre seçim sonucunun büyük ölçüde kararsız seçmenlerin tercihine bağlı olacağını ve seçmenin genel olarak hayal kırıklığı içerisinde olduğunu kaydetti.

Siyasete yönelik hayal kırıklığının mart ayındaki yüzde 50'den yüzde 58’e yükseldiğini gösteren anket katılımcılarının yüzde 45’i, yaşam koşullarının kötüleştiğini ifade etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik memnuniyet oranı yüzde 32’de kalırken, yüzde 68’lik kesimin Hristodulidis'ten memnun olmadığını belirtti.

Gazete, daha küçük siyasi partilerden ALMA’nın oy oranının yüzde 9, DİKO ve Doğrudan Demokrasi’nin oy oranının yüzde 7, VOLT’un yüzde 3, EDEK ve diğer partilerin de seçim barajı olan yüzde 3’ün altında olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Ankete göre seçmenlerin yüzde 13,5’inin kime oy verecekleri konusunda kararsız olduğunu, yüzde 47’sinin de kendisini temsil eden bir parti olmadığını düşündüğünü yazan gazete, bu durumun, seçimlere kısa süre kala siyasi tablodaki belirsizliğin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.