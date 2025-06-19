Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı’na geride kalan sezonda Kadınlar Ligindeki ilk şampiyonluğu yaşatan antrenör Ayden Tahsin görevinden istifa etti.

Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı’nın başında görev yaptığı 3 yılda takımıyla 3 final oynayan 2 ikincilik, 1 de şampiyonluk başarısı elde eden Tahsin, ayrılık kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bugün itibarıyla Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı’ndaki başantrenörlük görevimden ayrıldığımı kamuoyuna duyurmak isterim. Bu muhteşem kulüpte geçirdiğim 3 yıl boyunca hem antrenörlük kariyerime adım atma şansı buldum, hem de sıfırdan kurduğumuz bir takımı şampiyonluğa taşıma gururunu yaşadım. Bu yolculukta bana güvenerek bu fırsatı tanıyan başkanımız Bayar Piskobulu’ya gönülden teşekkür ederim. Ayrıca tüm yönetime de teşekkür ederim. Teknik ekipte yer alan tüm antrenör arkadaşlarıma, süreç boyunca verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ederim. Her zaman yanımda olan, birlikte ter döktüğümüz yardımcım, aynı zamanda abim olan Eren Tahsin tüm emekleri ve desteği için minnettarım. Ve tabii ki canla başla mücadele eden, karakteriyle, azmiyle beni her zaman gururlandıran oyuncularıma sonsuz teşekkürler. Bu 3 yılın asıl kahramanları onlar… 3 yıl, 3 final: 2023-24 Kadınlar Ligi – İkincilik 2024-25 Kadınlar Kıbrıs Kupası – İkincilik 2024-25 Kadınlar Ligi – Şampiyonluk