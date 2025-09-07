Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili, Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı’na bağlı Seçim Komitesi’nin seçim takviminin belirlendiğini duyurdu.

UBP'den yapılan açıklamaya göre Savaşan, 60’tan fazla üyenin bir araya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik köy ve mahalle ziyaretlerinden gençlik ve kadın kolları çalışmalarına, iletişim ve medya stratejilerinden saha organizasyonlarına kadar birçok etkinliğin takvime bağlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının, Kıbrıs Türk halkının iradesinin ve geleceğe dair kararlılığının sembolü olduğunu vurgulayan Savaşan, “UBP’nin vizyonunu halkımızın hedefleriyle buluşturmak ve seçimlerden zaferle çıkmak için birlik, inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.