Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Farklı Politika Talebi Komisyon’da – Lefkoşa AB Hukukuyla Aynı Çizgi Talep Ediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, şap hastalığı konusunda KKTC’deki uygulamaların Güney Kıbrıs’tan farklı olmasının siyasi boyut kazanmaya başladığını yazdı. Haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyu dün AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiğide yer aldı.

Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’ta AB normlarına göre yapılan uygulamaların KKTC’de de geçerli olması gerektiği görüşünü AB Komisyonu’na ilettiği belirtilen haberde Hristodulidis’in ise dün AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmede konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

Habere göre Hristodulidis, KKTC’de şap hastalığına ilişkin uygulamalar konusunda Leyen’den, Komisyonun Türkiye’ye nüfuzunu kullanması talebinde bulundu.

Gazete, salı günü gerçekleştirilen Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde KKTC’yle ortak bir komite kurularak iş birliği yapılması konusunun da gündeme geldiğini hatırlattı.

- Kuzu fiyatı arttı hellim ihracatı etkilenmedi

Gazete bir diğer haberinde ise, şap hastalığı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta kuzu eti fiyatında 1 euroluk bir artış gerçekleştiğini, hellim ihracatının ise şu an için etkilenmediğini yazdı.

Habere göre Rum Kasaplar Birliği Başkanı Kostas Livadiotis, et pazarında daralma olmasına karşın bunun geçici olduğunu ve kuzu eti fiyatının şu anda yaklaşık 12 euro civarlarında olduğunu belirtti.

Livadiotis, dana eti fiyatlarının sabit kaldığını da belirtirken şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesime götürülmesinde sorunlar yaşandığını, bunun aşılması için önlem alınması yönünde yetkililere talepte bulunduklarını vurguladı.

Gazete, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Mihalis Kulluros’un ise açıklamasında, şap hastalığının şu an için hellim ihracatını veya fiyatını etkilemediğini söylediğini aktardı.

- Hayvancılar örnek alınmasını engelliyor

Öte yandan Alithia gazetesi: “Amacınız Ne? Bütün Hayvanları Öldürmek Mi?” başlığı altında manşetten verdiği haberinde dün “Yeri” bölgesindeki hayvancıların, mandıralara gelerek hayvanlardan örnek almak isteyen veterinerleri engellediklerini yazdı.

Gazete, hayvancıların; aşılı hayvanlardan örnek alımının aşıdan 28 gün sonra yapılması gerektiği, aksi durumda hayvanların yalancı pozitif çıkabilecekleri şeklindeki AB kanununu öne sürerek veterinerlere engel olduklarını aktardı.

Rum Veteriner Dairesi ise açıklamasında, yapılan testlerin sadece fiziki bulaşı tespit ettiğini, aşılamada oluşan antikorları tespit etmediğini, yanlış anlamalara mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.

- DİSİ: “Hristodulidis Erhürman’a çağrı yapmalı”

Gazete haberinin devamında ise DİSİ partisinden dün yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a iş birliği çağrısında bulunması gerektiği görüşünün açıklandığını yazdı.

DİSİ’nin açıklamasında, şap hastalığıyla mücadelede koordinasyon ve AB yasalarına uyumun şart olduğu iddia ederek AB yönetmeliklerinin KKTC’de de uygulanması gerektiği de öne sürüldü.